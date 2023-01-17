Бывшему лидеру алтайских «афганцев» Сергею Завалихину предъявили обвинение. Что об этом известно

В чем обвиняют Завалихина?

Неизвестно, в чем обвиняют бывшего лидера алтайских «афганцев». По словам и.о. руководителя организации Владислава Павлюкова, в деле фигурирует некая взятка.

Павлюков сообщил, что Сергей Завалихин не согласен с обвинениями и считает их бездоказательными.

Изменили ли меру пресечения лидеру «афганцев»?

14 декабря 2022 года стало известно, что Сергея Завалихина арестовали на 60 дней. Он находится в СИЗО. Изменить меру пресечения бывшему депутату не удалось.

Также стало известно, что Завалихину отказывают во встречах. По словам Павлюкова, к нему якобы не пустили сына, который прилетел в Барнаул из Оренбурга.

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Задержание Сергея Завалихина

14 декабря в Алтайском отделении Российского Союза ветеранов Афганистана подтвердили, что Сергея Завалихина задержали правоохранители. В чем причина ареста — не известно.

Согласно ЕГРЮЛ, он возглавляет сразу две организации — Российского Союза ветеранов Афганистана и Алтайскую краевую общественную организацию ветеранов войн.