17 января
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Происшествия

Бывшему лидеру алтайских «афганцев» Сергею Завалихину предъявили обвинение. Что об этом известно

Бывшему главе Алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергею Завалихину предъявили обвинение, сообщает «Толк».

Сергей Завалихин.
Сергей Завалихин.
Олег Богданов

В чем обвиняют Завалихина?

Неизвестно, в чем обвиняют бывшего лидера алтайских «афганцев». По словам и.о. руководителя организации Владислава Павлюкова, в деле фигурирует некая взятка.

Павлюков сообщил, что Сергей Завалихин не согласен с обвинениями и считает их бездоказательными.

Изменили ли меру пресечения лидеру «афганцев»?

14 декабря 2022 года стало известно, что Сергея Завалихина арестовали на 60 дней. Он находится в СИЗО. Изменить меру пресечения бывшему депутату не удалось.

Также стало известно, что Завалихину отказывают во встречах. По словам Павлюкова, к нему якобы не пустили сына, который прилетел в Барнаул из Оренбурга.

Сергей Завалихин вручает награду.
Сергей Завалихин вручает награду.
Олег Богданов

Задержание Сергея Завалихина

14 декабря в Алтайском отделении Российского Союза ветеранов Афганистана подтвердили, что Сергея Завалихина задержали правоохранители. В чем причина ареста — не известно.

Согласно ЕГРЮЛ, он возглавляет сразу две организации — Российского Союза ветеранов Афганистана и Алтайскую краевую общественную организацию ветеранов войн.

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