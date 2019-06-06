Бывшие военные потребовали от Минобороны 6 млн рублей за обстрел из танка

По словам представляющего интересы экс-военных адвоката Дмитрия Герасимова, первый истец требует 2 млн рублей компенсации, второй — 1 млн рублей, а третий — 3 млн рублей и еще 57 тысяч рублей на лечение, сообщает РБК.
В исковых заявлениях бывших солдат указано, что компенсацию они рассчитывают получить за моральный вред, нанесенный им из-за «преступной халатности командиров». Иски зарегистрированы, но еще не приняты к производству.
Стрельбы
Претензии экс-военнослужащих касаются инцидента на плановых танковых стрельбах. Четверых рядовых разместили в зоне прямого огневого поражения, и в ходе учений Т-72 выстрелил туда сначала дымовой гранатой, а потом штатным снарядом.
Один из солдат погиб, остальные получили тяжкие ранения, переломы и другие травмы.
Следствие и командиры
По этому факту проводилось следствие, в ходе которого командир танкового экипажа утверждал, что не знал о нахождении позиций с личным составом в зоне огневого поражения.
Подполковники Виктор Кривошеин и Денис Горелышев, отвечавшие за организацию стрельб, в феврале 2019 года были приговорены к трем годам лишения свободы условно каждый с годовым испытательным сроком, пишет polit.ru. Их признали виновными в халатности.