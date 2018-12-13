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Бывших студентов из Бийска осудили за жестокое убийство школьника

В Алтайском крае вынесли приговор двум 20-летним бывшим студентам учебных заведений Бийска. Молодых людей признали виновными в убийстве. Кроме того, одного из парней также осудили за вандализм, пишет СУ СКР по региону.

Наручники.
Наручники.
СС0

Следствие и суд установили, что в июне 2017 года на берегу реки одного из сел Смоленского района нашли тело 15-летнего школьника с признаками насильственной смерти. Подростка положительно характеризовали в школе и среди жителей села, он был членом футбольной сборной района.

Преступление раскрыли через две недели. По подозрению в его совершении задержали двух студентов из Бийска. Один из них учился в колледже, а другой — в техническом ВУЗе. По версии следствия, молодой человек на почве ревности спланировал убийство подростка и уговорил друга стать соучастником .

В середине июня парни приехали в село, где жил мальчик и вечером под предлогом разговора вывели его в безлюдное место. Жестоко избив школьника, студенты задушили его и отнесли тело на берег реки.

Кроме того, во время расследования уголовного дела установили причастность одного из студентов к совершению вандализма.

Так, в июне 2017 года с помощью аэрозольной краски он нарисовал на одном из религиозных учреждений Бийска символ, схожий со свастикой, тем самым осквернив здание и оскорбив общественную нравственность, — отмечают в ведомстве.

Правоохранители опросили больше 40 свидетелей, объем материалов уголовного дела составил более 10 томов.

Во время следствия студент колледжа полностью признал вину, его приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Второй студент не признал своей вины, его приговорили к 15 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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