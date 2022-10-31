Бывший директор барнаульского магазина сотового оператора продал номер за 500 рублей и сел в тюрьму

Инцидент произошел в 2021 году.
Установлено, что обвиняемому написал неизвестный и попросил предоставить детализацию телефонных переговоров интересующих его абонентов. За каждый номер он предложил по 500 рублей.
Мужчина согласился и передал интересующую информацию через информационно-биллинговую систему сотового оператора.
Его задержали сотрудники МВД Алтайского края. Бывший сотрудник сотовой компании свою вину признал.
«Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к информации, составляющей охраняемую законном служебную тайну, тайну связи, персональным данным в коммерческих организациях сроком на 1 год», — передает ведомство.