31 октября
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Происшествия

Бывший директор барнаульского магазина сотового оператора продал номер за 500 рублей и сел в тюрьму

Бывшего директора барнаульского магазина сотового оператора обвиняют в продаже конфиденциальной информации о телефонных переговорах. Об этом сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Инцидент произошел в 2021 году.

Установлено, что обвиняемому написал неизвестный и попросил предоставить детализацию телефонных переговоров интересующих его абонентов. За каждый номер он предложил по 500 рублей.

Мужчина согласился и передал интересующую информацию через информационно-биллинговую систему сотового оператора.

Его задержали сотрудники МВД Алтайского края. Бывший сотрудник сотовой компании свою вину признал.

«Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к информации, составляющей охраняемую законном служебную тайну, тайну связи, персональным данным в коммерческих организациях сроком на 1 год», — передает ведомство.

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