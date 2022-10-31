Бывший директор барнаульского магазина сотового оператора продал номер за 500 рублей и сел в тюрьму

Бывшего директора барнаульского магазина сотового оператора обвиняют в продаже конфиденциальной информации о телефонных переговорах. Об этом сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в 2021 году.

Установлено, что обвиняемому написал неизвестный и попросил предоставить детализацию телефонных переговоров интересующих его абонентов. За каждый номер он предложил по 500 рублей.

Мужчина согласился и передал интересующую информацию через информационно-биллинговую систему сотового оператора.

Его задержали сотрудники МВД Алтайского края. Бывший сотрудник сотовой компании свою вину признал.