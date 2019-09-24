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Происшествия

Бывший мэр российского города совершил суицид на следующий день после отставки

В Новокуйбышевске (Самарская область) бывший мэр Владимир Фомин пытался покончить с собой на следующий день после того, как покинул пост главы города — утром 24 сентября.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Владимир Фомин скончался в больнице. Его госпитализировали после попытки самоубийства, сообщает sgpress.ru.

«24 сентября в 08:35 на 58-м году жизни скончался бывший глава г. о. Новокуйбышевск В.Н. Фомин», — сообщается на официальном портале городского округа, пишет РИА Новости.

Что послужило причиной смерти бывшего главы — не уточняется.

По информации мэрии города, Фомин приступил к обязанностям главы Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, пишет ura.ru. 23 сентября депутаты городской думы поддержали решение Фомина покинуть пост главы города.

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