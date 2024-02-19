19 февраля
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Происшествия

Бывший начальник управления авиации ФСБ перевел мошенникам 1,5 млн рублей

Мошенники убедили экс-начальника управления авиации ФСБ Николая Гаврилова перевести им 1,5 млн рублей, сообщает ТАСС.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и представился президентом ассоциации героев России.

Звонивший предупредил якобы об угрозе хищения сбережений.

После этого его переключили на «сотрудников ФСБ и Центробанка». Собеседники убедили Гаврилова перевести на якобы безопасный счет деньги. Генерал-лейтенант перевел 1,5 млн рублей, указывает Газета.Ru.

Вскоре Гаврилов понял, что стал жертвой мошенников. И обратился с заявлением в полицию.

Николай Гаврилов — советский и российский авиатор, генерал-лейтенант, Герой России. До 2010 года занимал должность начальника управления авиации ФСБ.

Ранее эксперт назвал запретные слова во время разговора с мошенниками. Во время разговора с мошенниками нельзя говорить «да» и «нет».

Эксперт заявил, что даже обычное слово «да» которые люди могут использовать вместо «алло» мошенники могут использовать для подтверждения каких-либо операций.

Альтернативным вариантом может быть: «Слушаю вас». А базовые ответы «да» и «нет» лучше исключить во время разговора с неизвестными.

При этом если разговор кажется подозрительным, то лучше его прервать. Не стоит пытаться разыгрывать мошенника, так как ваши слова могут обернуться против вас.

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