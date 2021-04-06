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Происшествия

Бывший налоговик с приятелем в Алтайском крае получили сроки за взятки и мошенничество

Бывшему начальнику межрайонной инспекции ФНС по Алтайскому краю № 14 и его знакомому вынесли приговор за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и получение взятки. Об этом сообщили в краевом СУ СКР.

Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Nalog.ru

В октябре 2019 года начальник в сговоре со своим знакомым ввели в заблуждение предпринимателя из Бийска относительно результатов проведения мероприятий налогового контроля.

«Осужденные пообещали бизнесмену уменьшить сумму планируемых доначислению налогов путем передачи взятки в размере более 3 миллионов рублей уполномоченному лицу сторонней налоговой инспекции, проводившей проверку. В действительности, деньги они никому передавать не собирались», — рассказывают следователи.

Мошенники завладели 1,5 млн рублей, предназначенными якобы в качестве части взятки для должностного лица налоговой службы.

Кроме этого, сотрудник налоговой инспекции незаконно получил взятку в сумме более 50 тыс. рублей от другого предпринимателя за не проведение проверки в рамках декларационной компании.

В этот же день, после получения денег их задержали оперативники УФСБ по Алтайскому краю.

Экс-начальнику суд назначил 4 года условно и штраф 525 тыс. 280 рублей, лишил классного чина и права занимать руководящие должности на два года.

Подельника приговорили к 3 годам условного срока.

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