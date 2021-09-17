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Происшествия

Бывший полицейский получил срок за то, что ударил и обматерил гаишника

Ленинский районный суд Курска вынес приговор бывшему начальнику отделения управления уголовного розыска УМВД России по области.

ГИБДД. Полиция.
ГИБДД. Полиция.
Михаил Хаустов

Речь идет об Олеге Голдинове, пишет «Коммерсантъ». Он получил срок за то, что обматерил и ударил сотрудника ГИБДД.

Суд установил, что вечером 20 ноября 2020 года полицейский на служебном автомобиле ехал по улице Суворовской в Курске. Там он столкнулся с машиной «Газель».

Для разбирательства на место происшествия приехал экипаж ДПС.

Полицейский предложил сотруднику ГИБДД Олегу Кирееву не оформлять факт ДТП. Однако тот отказался. Из-за этого Голдинов несколько раз ударил Киреева, а также обматерил при других сотрудниках полиции и очевидцах, пишет polit.ru.

Экс-полицейский получил один год и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание экс-полицейский будет в колонии-поселении.

Приговор еще не вступил в законную силу. Стороны могут его обжаловать.

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