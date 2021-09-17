Бывший полицейский получил срок за то, что ударил и обматерил гаишника

Речь идет об Олеге Голдинове, пишет «Коммерсантъ». Он получил срок за то, что обматерил и ударил сотрудника ГИБДД.

Суд установил, что вечером 20 ноября 2020 года полицейский на служебном автомобиле ехал по улице Суворовской в Курске. Там он столкнулся с машиной «Газель».

Для разбирательства на место происшествия приехал экипаж ДПС.

Полицейский предложил сотруднику ГИБДД Олегу Кирееву не оформлять факт ДТП. Однако тот отказался. Из-за этого Голдинов несколько раз ударил Киреева, а также обматерил при других сотрудниках полиции и очевидцах, пишет polit.ru.

Экс-полицейский получил один год и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание экс-полицейский будет в колонии-поселении.

Приговор еще не вступил в законную силу. Стороны могут его обжаловать.