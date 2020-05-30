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Происшествия

Бывший управделами администрации края получил окончательный приговор

Приговор в отношении Алексея Белобородова, бывшего руководителя управления делами администрации Алтайского края вступил в законную силу. Он отправится в колонию на 3 года и заплатит штраф в размере 4 млн рублей. Также Белобородов лишен права заниматься какие-либо государственные должности в течение 6 лет.

Суд над Алексеем Белобородовым. Конвой.
Суд над Алексеем Белобородовым. Конвой.
Анна Зайкова, altapress.ru

Об этом сообщает прокуратура Алтайского края. Чиновник занимал свою значительную должность при губернаторе Александре Карлине.

Белобородова осудили за получение взятки и растрату денежных средств. Эпизоды связаны со строительными государственными контрактами, реализацию которых контролировало ведомство.

Взятка от руководителя одной из коммерческих организаций заключалась в безвозмездном строительстве и ремонте принадлежавших Белобородову объектов недвижимости, а также в предоставлении необходимых для этого строительных материалов.

Наказание и квалификаций действий Алексея Белобородова вступили в законную силу. Как сообщает прокуратура, суд уже взыскал с осужденного всю сумму взятки.

Кроме того, судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда по доводам апелляционного представления стороны обвинения изменила приговор — размер взятки увеличен до суммы 2,7 млн рублей.

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