Бывший управделами администрации края получил окончательный приговор

Приговор в отношении Алексея Белобородова, бывшего руководителя управления делами администрации Алтайского края вступил в законную силу. Он отправится в колонию на 3 года и заплатит штраф в размере 4 млн рублей. Также Белобородов лишен права заниматься какие-либо государственные должности в течение 6 лет.

Об этом сообщает прокуратура Алтайского края. Чиновник занимал свою значительную должность при губернаторе Александре Карлине.

Белобородова осудили за получение взятки и растрату денежных средств. Эпизоды связаны со строительными государственными контрактами, реализацию которых контролировало ведомство.

Взятка от руководителя одной из коммерческих организаций заключалась в безвозмездном строительстве и ремонте принадлежавших Белобородову объектов недвижимости, а также в предоставлении необходимых для этого строительных материалов.

Наказание и квалификаций действий Алексея Белобородова вступили в законную силу. Как сообщает прокуратура, суд уже взыскал с осужденного всю сумму взятки.

Кроме того, судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда по доводам апелляционного представления стороны обвинения изменила приговор — размер взятки увеличен до суммы 2,7 млн рублей.