Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 ноября -7°C
Происшествия

Бывший замминистра природы Алтайского края отделался штрафом по уголовному делу

Экс-чиновникам минприроды Алтайского края вынесли приговор за превышение должностных полномочий. Речь идет о руководившем управлением лесами Владимире Черных и бывшем начальнике отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Сергее Пухиреве.

Вырубки леса.
Вырубки леса.
altaipriroda.ru

Свою вину они признали в полном объеме.

Черных получил штраф в размере 35 тыс. рублей, начальник-лесничий — 1 год условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца.

Нанесенный своими действиями ущерб (около 1 млн рублей) они возместили в полном объеме.

За что осудили чиновников

В 2016 году к начальнику-лесничему Сергею Пухиреву обратился предприниматель с просьбой организовать рубки лесных насаждений на территории Белокурихинского участкового лесничества в Смоленском районе, чтобы построить там горнолыжную трассу.

О данной просьбе он сообщил Владимиру Черных, который возглавлял управление лесами и имел должность заместителя министра природных ресурсов и экологии региона.

В 2017 году, вступив в предварительный сговор, чиновники распорядились провести рубки в защитных лесах лесничества якобы для прокладки противопожарного разрыва.

Превышая полномочия, должностные лица нанесли непоправимый вред экологии края, а также ущерб лесному фонду на сумму около 1 млн рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального УФСБ России.

Как сообщали на сайте прокуратуры, ранее Сергей Пухирев уже был осужден за совершение аналогичных преступлений.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость