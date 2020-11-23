Бывший замминистра природы Алтайского края отделался штрафом по уголовному делу

Экс-чиновникам минприроды Алтайского края вынесли приговор за превышение должностных полномочий. Речь идет о руководившем управлением лесами Владимире Черных и бывшем начальнике отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Сергее Пухиреве.

Свою вину они признали в полном объеме.

Черных получил штраф в размере 35 тыс. рублей, начальник-лесничий — 1 год условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца.

Нанесенный своими действиями ущерб (около 1 млн рублей) они возместили в полном объеме.

За что осудили чиновников

В 2016 году к начальнику-лесничему Сергею Пухиреву обратился предприниматель с просьбой организовать рубки лесных насаждений на территории Белокурихинского участкового лесничества в Смоленском районе, чтобы построить там горнолыжную трассу.

О данной просьбе он сообщил Владимиру Черных, который возглавлял управление лесами и имел должность заместителя министра природных ресурсов и экологии региона.

В 2017 году, вступив в предварительный сговор, чиновники распорядились провести рубки в защитных лесах лесничества якобы для прокладки противопожарного разрыва.

Превышая полномочия, должностные лица нанесли непоправимый вред экологии края, а также ущерб лесному фонду на сумму около 1 млн рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального УФСБ России.

Как сообщали на сайте прокуратуры, ранее Сергей Пухирев уже был осужден за совершение аналогичных преступлений.