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Происшествия

Бывший замминистра финансов РФ попросил суд Лондона отправить российского миллиардера в тюрьму

Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

В иске он просит отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду.

Чернухин выиграл у Дерипаски спор за владение долей в компании «Трехгорная мануфактура». По решению Высокого суда Лондона миллиардер обязан выплатить бывшему главе ВЭБа $ 95,2 млн. Дерипаска обжаловал это решение, но проиграл спор. Обеспечением платежа должны стать акции энергетической компании En+ Group.

Адвокаты Чернухина утверждают — миллиардер нарушил постановление суда. En+ Group была зарегистрирована на острове Джерси, но позже компанию перерегистрировали в Калининградскую область. Так она стала недоступна для английской юрисдикции.

Представитель Дерипаски Натан Пиллоу заявил, что Чернухин знал о возможном изменении регистрации компании, но ничего не сделал, чтобы это остановить, сообщает портал судебной информации Law360.

Ранее Дерипаска попросил суд Вашингтона отклонить ходатайство Минфина США о прекращении дела против министерства за введения санкций в отношении миллиардера, пишет News.ru.

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