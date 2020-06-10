Бывший замминистра финансов РФ попросил суд Лондона отправить российского миллиардера в тюрьму

В иске он просит отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду.
Чернухин выиграл у Дерипаски спор за владение долей в компании «Трехгорная мануфактура». По решению Высокого суда Лондона миллиардер обязан выплатить бывшему главе ВЭБа $ 95,2 млн. Дерипаска обжаловал это решение, но проиграл спор. Обеспечением платежа должны стать акции энергетической компании En+ Group.
Адвокаты Чернухина утверждают — миллиардер нарушил постановление суда. En+ Group была зарегистрирована на острове Джерси, но позже компанию перерегистрировали в Калининградскую область. Так она стала недоступна для английской юрисдикции.
Представитель Дерипаски Натан Пиллоу заявил, что Чернухин знал о возможном изменении регистрации компании, но ничего не сделал, чтобы это остановить, сообщает портал судебной информации Law360.
Ранее Дерипаска попросил суд Вашингтона отклонить ходатайство Минфина США о прекращении дела против министерства за введения санкций в отношении миллиардера, пишет News.ru.