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29 января
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Происшествия

Бывший зек в Барнауле зарубил топором своего тюремного товарища

Житель Барнаула с криминальным прошлым предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого, с которым он в свое время отбывал наказание.

Топор, кровь.
Топор, кровь.
СС0

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в сентябре пошлого года 51-летний обвиняемый освободился из мест лишения свободы. Поскольку он не имел своей квартиры, мужчина стал проживать в доме знакомого, с которым ранее отбывал наказание.

Вечером 17 ноября мужчины в компании гостей употребляли алкоголь. Во время застолья между обвиняемым и его старым знакомым произошел конфликт. В ходе ссоры рецидивист нанес потерпевшему несколько ударов топором по голове.

От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте происшествия. Свою вину злоумышленник признал полностью.

Уголовное дело направлено в суд.

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