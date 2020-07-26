Бийчане бурно обсуждают поступок мальчика, укравшего шарики и мороженое в ТРЦ

25 июля жительница Бийска сообщила в соцсетях, что неизвестный мальчик похитил из ее цветочного отдела в ТРЦ «Ривьера» шары на тысячу рублей, и поделилась кадрами с камер наблюдения. Многие бийчане ринулись защищать ребенка, однако на следующий день в «деле» появились новые обстоятельства.

«Он может и не понял, что это продается. Думал украшение просто. Часто детям в торговых центрах раздают такие». «Вы с ума сошли, люди? Он не деньги своровал, а обычные детские шары. Просто ребенок забрал шары, которых у него нет. Какое заявление?», — писали комментаторы под публикацией с просьбой опознать маленького вора.

Однако позже, 26 июля, в паблике Инцидент Бийск появилось еще одно сообщение об этом же ребенке.

«Вчера многие написали о том какой красава мальчик, который похитил шары у меня в отделе цветов, и какая я жадина! Сегодня рано утром он залез в отдел мороженого, жрал. ломал. и портил товар с удовольствием, пока его не поймали, приехала полиция, и что вы думаете? Он и его друг давно занимаются кражами, состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних! Может, еще кто-то скажет какой он молодец?», — написала автор.

После этого большинство бийчан стали возмущаться. «Посадить бы его!», «Таким поступкам нет оправдания», — пишут комментаторы, отмечая, что подобные ситуации чаще всего возникают по вине родителей, которые плохо воспитывают своих детей.

Ранее в Бийске пьяный мужчина украл почти 100 пачек мороженого. Воришку задержал один из очевидцев происшествия