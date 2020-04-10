Бийчане обсуждают «двух козлов», которые посмеялись над больной женщиной

«Около 9:00 утра моей маме стало плохо, она упала возле стадиона Юбилейный. Двое козлов остановились на машине, вылезли, поржали и уехали. Знайте, если вы это читаете, все вам вернется бумерангом!», — написал молодой человек.
Он пояснил, что женщина болеет астмой: «С мамой, слава Богу, все хорошо, но она уже дышать не могла, нельзя быть такими равнодушными».
В комментариях жители наукограда советуют посмотреть по камерам видеонаблюдения, чтобы вычислить, кто оставил женщину в опасности.
Большинство бийчан в комментариях к записи осудили поступок незнакомцев: «Должны были помочь, хотя бы даже чисто по-человечески», «Бумеранг сработает для них», «Не правильно это», «Даже если помощь оказать нельзя, скорую-то вызвать можно», «Это же какими нужно быть, чтобы так поступить».
Впрочем, по мнению некоторых, этих «двоих из машины» тоже можно понять.
«У нас в стране опасно даже близко подходить к упавшему человеку, не то что оказывать помощь. В случе смерти могут запросто повесить убийство, типа пошевелил или неправильно помогал <…> А были случаи, когда и сами упавшие в суд на помогающего подавали», — отметил Виктор.