Бийчане обсуждают «двух козлов», которые посмеялись над больной женщиной

Житель Бийска рассказал в паблике « Инцидент Бийск » как неизвестные люди отреагировали на приступ астмы, случившийся у его матери на улице.

«Около 9:00 утра моей маме стало плохо, она упала возле стадиона Юбилейный. Двое козлов остановились на машине, вылезли, поржали и уехали. Знайте, если вы это читаете, все вам вернется бумерангом!», — написал молодой человек.

Он пояснил, что женщина болеет астмой: «С мамой, слава Богу, все хорошо, но она уже дышать не могла, нельзя быть такими равнодушными».

В комментариях жители наукограда советуют посмотреть по камерам видеонаблюдения, чтобы вычислить, кто оставил женщину в опасности.

Большинство бийчан в комментариях к записи осудили поступок незнакомцев: «Должны были помочь, хотя бы даже чисто по-человечески», «Бумеранг сработает для них», «Не правильно это», «Даже если помощь оказать нельзя, скорую-то вызвать можно», «Это же какими нужно быть, чтобы так поступить».

Впрочем, по мнению некоторых, этих «двоих из машины» тоже можно понять.