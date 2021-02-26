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Происшествия

Бийчане оценили видео с двумя авариями: «внезапная встреча с трамваем» и «самое тупое ДТП»

В паблике «Инцидент Бийск» обсудили видео с двумя ДТП, которые накануне произошли на заснеженных дорогах города. Примечательно, что в обоих случаях свою роль сыграли сугробы.

"Самое тупое ДТП". Бийск.
"Самое тупое ДТП". Бийск.
кадр из видео.

Видео с авариями опубликовали 25 февраля. Первое происшествие, которое назвали «самым тупым», произошло 18 февраля на Площади 9 января.

«Корабли лавировали, лавировали, да так и не вылавировали», «Самое тупое ДТП, что я видела», «У машины бок просто зачесался, вот и почесал», «Замерз, наверно, вот и прижался поближе, погреться», «Вышел, еще там и руками машет»: прокомментировали бийчане попытку водителя втиснуться между фургончиком и кучей снега.

Судя по кадрам, водитель внедорожника возмущается — якобы «понаставили тут, не проехать». Местным жителям стало интересно, что в таком случае мог сказать виновник.


Второе ДТП случилось тоже 18 февраля — на пустом Коммунарском переулке произошла «внезапная встреча с трамваем».

«Оригинально. Помял бампер трамваю», «Как так-то?», «Ну вот куда этот червяк ползет, когда тут ракета летит», «Один пешеходный переход пролетел, второй — перед трамваем, а третий — за трамваем»: поделились бийчане впечатлениями от кадров с разлетевшимся перед столкновением сугроба.

В комментариях к записи поспорили, кто виноват в данном случае. Однако, как отметили некоторые, «можно быть бесконечно правым, но что толку, если трамвай весит 20 тонн».

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