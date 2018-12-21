Бийчане пойдут под суд за зверское убийство мужчины после конфликта в баре

Двух жителей Бийска обвиняют в жестоком убийстве мужчины в марте 2018 года. Правоохранители завершили расследование, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, ночью 25 марта в пивном баре 24-летний и 29-летний обвиняемые поссорились с 25-летним пострадавшим. Около заведения пьяные мужчины много раз ударили незнакомца в область головы и туловища. Затем против его воли увели в квартиру одного из злоумышленников. Там они надели мужчине наручники, связали ноги и продолжили избивать. От полученных телесных повреждений бийчанин скончался на месте происшествия. Злоумышленники выбросили тело на улицу с балкона.

Во время осмотра места происшествия в квартире, где жил 29-летний обвиняемый, за кухонным гарнитуром нашли незаконно хранившийся обрез. Его изготовили из одноствольного охотничьего ружья.

Во время следствия мужчины давали противоречивые показания, поочередно брали вину на себя. Собранные доказательства свидетельствуют о совершении жестокого убийства группой лиц.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.