Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 ноября -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
496

Бийчане требовали мужчину назвать пин-код карты и до смерти забили его кувалдой

Двух жителей Бийска обвиняют в разбое и убийстве. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Кувалда.
Кувалда.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По данным следствия, в марте 2018 года в Бийске 32-летний обвиняемый возле одного из продуктовых магазинов познакомился с молодым человеком, которому предложил выпить в квартире знакомого. Там хозяин жилища и его друг заметили у нового приятеля ценности и захотели забрать их.

Мужчины в течение часа по очереди били потерпевшего кувалдой, требуя сказать пин-код от карты. От телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После этого приятели забрали два телефона, ноутбук и карту. Сумма ущерба превысила 19 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы преступления, 43-летний хозяин квартиры закопал тело нового знакомого в подвале дома. Труп обнаружили через месяц.

Во время предварительного следствия обвиняемые утверждали, что у них не было умысла на убийство. Они перекладывали вину друг на друга. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость