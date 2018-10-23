Бийчане задержали грабителя, который вломился в дом пенсионерки и избил ее

Пенсионерка открыла дверь двум незнакомцам. Один из мужчин вместо приветствия брызнул хозяйке в лицо из газового баллончика, повалил женщину на пол и стал избивать. Он требовал ценности, которые хранились в доме.
Потерпевшая испугалась и сказала грабителю, где лежат деньги. Также она сняла с себя ювелирные изделия и передала их нападавшему.
Пока злоумышленник искал в доме другие ценности, бийчанка подошла к распахнутому окну и позвала на помощь. К женщине поспешили соседи.
Все это время подельник нападавшего был на улице, он успел убежать. Грабитель выпрыгнул в окно и тоже хотел скрыться, но его поймали соседи пострадавшей. Они удерживали нападавшего до приезда полицейских.
Возбудили уголовное дело. Бийчан, которые помогли задержать грабителя, поощрят.