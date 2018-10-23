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Бийчане задержали грабителя, который вломился в дом пенсионерки и избил ее

В дом жительницы Бийска ворвался грабитель. Мужчина избил 67-летнюю потерпевшую и требовал ценности. Женщине помогли соседи, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Задержание подозреваемых.
Задержание подозреваемых.
ГУ МВД по Алтайскому краю

Пенсионерка открыла дверь двум незнакомцам. Один из мужчин вместо приветствия брызнул хозяйке в лицо из газового баллончика, повалил женщину на пол и стал избивать. Он требовал ценности, которые хранились в доме.

Потерпевшая испугалась и сказала грабителю, где лежат деньги. Также она сняла с себя ювелирные изделия и передала их нападавшему.

Пока злоумышленник искал в доме другие ценности, бийчанка подошла к распахнутому окну и позвала на помощь. К женщине поспешили соседи.

Все это время подельник нападавшего был на улице, он успел убежать. Грабитель выпрыгнул в окно и тоже хотел скрыться, но его поймали соседи пострадавшей. Они удерживали нападавшего до приезда полицейских.

Возбудили уголовное дело. Бийчан, которые помогли задержать грабителя, поощрят.

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