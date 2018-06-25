Российская пенсионерка сколотила банду и ограбила банк

В Ленинградской области пенсионерка собрала банду и ограбила банк, чтобы купить внучке квартиру на свадьбу, сообщает Telegram-канал Hue.
Пожилая женщина долгое время торговала самогоном, но смогла накопить лишь 500 тысяч рублей. Тогда она нашла двух подельников — сына своей подруги и кассира банка. Молодой человек в маске притворился грабителем, а кассир отдала ему 530 тысяч рублей.
Однако участник инсценировки допустил просчет — снял маску, как только вышел на улицу из банковского отделения. Его узнали прохожие и сдали в полицию. Теперь фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы, пишет Lenta.ru.
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