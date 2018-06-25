Российская пенсионерка сколотила банду и ограбила банк

Пожилая женщина долгое время торговала самогоном, но смогла накопить лишь 500 тысяч рублей. Тогда она нашла двух подельников — сына своей подруги и кассира банка. Молодой человек в маске притворился грабителем, а кассир отдала ему 530 тысяч рублей.

Однако участник инсценировки допустил просчет — снял маску, как только вышел на улицу из банковского отделения. Его узнали прохожие и сдали в полицию. Теперь фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы, пишет Lenta.ru.