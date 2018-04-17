Дочь арестованных в Таиланде "Бонни и Клайд" отправили в Новосибирск

10-летняя россиянка, родителей которой арестовали в Таиланде по обвинению в ограблении пункта обмена валюты, вылетела из Бангкока в Новосибирск, сообщает ТАСС. 17 апреля она вернется на родину.
В Новосибирске ее встретит родная тетя, она специально из Южноуральска приехала в Новосибирск, чтобы забрать девочку домой, пишет "КП".
"Девочка уже улетела. Ее родителям судом официально предъявлены обвинения, ведётся следствие", — сказал заведующий консульским отделом Владимир Соснов.
Супружеская пара из России, проживающая в Таиланде, была арестована по подозрению в ограблении инкассатора обменного пункта у Ambasador Jomtien Hotel. По версии следствия, мужчина жестоко избил женщину, перевозившую деньги, и похитил 1 млн бат в разной валюте (около 2 млн рублей). Его супруга задержана как соучастница, пишет RT. Происшествие случилось 14 апреля.
Задержание в аэропорту
Полицейским удалось установить, что после ограбления подозреваемый бросил скутер и пересел на автомобиль. Проверив регистрационный документы байка, полиция установила владельца и выяснила, что транспортное средство сдавалось в аренду. Последним арендатором был 32-летний Николай Рыбалов из Южноуральска, снимавший жилье в том же районе.
Вместе с супругой и 10-летней дочерью мужчину задержали в аэропорту Бангкока в тот же день при попытке покинуть страну.
Следователи направили на криминалистическую экспертизу мотоциклетный шлем россиянина, перчатки, одежду и другие вещи, изъятые в ходе оперативных мероприятий. Экспертизу проводит Институт судебной медицины в Бангкоке.
Из ВДВ — в фитнес-тренеры
Новость о жестоком преступлении в течение считанных часов разошлась по соцсетям: в Южноуральске, где жили подозреваемые, до сих пор не верят в то, что мужчина замешан в этой истории. Характеристики самые положительные: служил в ВДВ, в жене и дочке души не чает.
Россиянам грозит пожизненный срок.
Николай Рыбалов приехал в Таиланд около трех месяцев назад вместе с женой и снял дом в Паттайе. По его словам, Рыбалов планировал найти работу фитнес-тренера, но не преуспел в этом. По версии следствия, на совершение преступления мужчину могло толкнуть то, что работу он так и не нашел, а средства на жизнь в Таиланде подходили к концу, пишут "Новости Пхукета".
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