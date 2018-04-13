Шантажировавшую Дерипаску секс-тренершу Настю Рыбку посадили в тюрьму

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13 апреля в Таиланде суд заключил под стражу скандально известных Настю Рыбку и Алекса Лесли, а также их подельников, обвиняемых в проведении нелегальных сексуальных тренингов, пишет Lenta.ru.

Настя Рыбка. Фото: www.instagram.com/nastya_rybka.ru.
Настя Рыбка. Фото: www.instagram.com/nastya_rybka.ru.
Настя Рыбка. Фото: www.instagram.com/nastya_rybka.ru.
Настя Рыбка. Фото: www.instagram.com/nastya_rybka.ru.
Настя Рыбка. Фото: www.instagram.com/nastya_rybka.ru.
Настя Рыбка. Фото: www.instagram.com/nastya_rybka.ru.
Настя Рыбка. Фото: www.instagram.com/nastya_rybka.ru.
Настя Рыбка. Фото: www.instagram.com/nastya_rybka.ru.
Настя Рыбка. Фото: www.instagram.com/nastya_rybka.ru.

Уже вечером 13 апреля их перевезут в городскую тюрьму Паттайи.

Заседание суда проводилось в закрытом режиме. На нем присутствовали только судьи, секретарь, обвиняемые, помощники их адвоката и переводчик. Следующее заседание суда по этому делу состоится 24 апреля.

За что судят Рыбку с подельниками

Напомним, что подсудимых обвиняют по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы. По закону страны, мера пресечения будет продлеваться судом каждые 12 дней.

Это второе дело, возбужденное в отношении Рыбки. Заседание по первому делу по обвинению в нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности состоится 17 апреля.

Кто такая Настя Рыбка, которая обвиняет Дерипаску в изнасиловании и охотится на Навального

Настя Рыбка и еще девять человек были задержаны полицией Таиланда в феврале. К настоящему времени суд приговорил трех из них к условным срокам, штрафам и депортации. Двух россиян уже выслали на родину, белоруса должны были посадить на самолет 5 апреля, однако из-за нового заявления его депортация перенесена на неопределенный срок.

Чем известна Настя Рыбка

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

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