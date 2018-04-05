Юридический ликбез по-тайски: Насте Рыбке и секс-тренеру грозит до 20 лет тюрьмы

Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли), а также другим фигурантам дела о незаконном "секс-тренинге" в Таиланде грозит от 3 до 20 лет тюремного заключения по новым обвинениям об изнасиловании и организации проституции, которые поступили в полицию Паттайи, следует из текста соответствующих статей Уголовного кодекса Таиланда, сообщает РИА Новости.
Заявление, в котором фигурируют обвинения в изнасиловании и организации проституции, потерпевший подал в отдел уголовной полиции 1 апреля. Главным обвиняемым по заявлению является один из мужчин, арестованных в Паттайе вместе с Вашукевич и Кирилловым в феврале на нелегальном "секс-тренинге", а все остальные фигуранты дела проходят как его соучастники.
Статья об изнасиловании УК Таиланда (ст. 276) предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком от 4 до 20 лет и денежный штраф в размере от 8000 до 40 000 батов (270-1300 долларов). Организация проституции (ст. 282), а точнее, предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, карается тюремным сроком от одного года до 10 лет и штрафом в размере от 2000 до 20 000 батов (70-700 долларов).
Для основного обвиняемого это означает суммарный срок по двум обвинениям, составляющий от 5 до 30 лет тюрьмы, пишет bfm.ru. Для сообщников таиландский УК предполагает наказание в виде двух третей от наказания, к которому приговаривается основной обвиняемый.
Ранее сообщалось, что находящиеся в тайской тюрьме Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще пятеро россиян, заявили что готовы признать свою вину. Этих людей полиция Таиланда задержала по подозрению в организации секс-тренингов.
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