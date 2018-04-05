Юридический ликбез по-тайски: Насте Рыбке и секс-тренеру грозит до 20 лет тюрьмы

Заявление, в котором фигурируют обвинения в изнасиловании и организации проституции, потерпевший подал в отдел уголовной полиции 1 апреля. Главным обвиняемым по заявлению является один из мужчин, арестованных в Паттайе вместе с Вашукевич и Кирилловым в феврале на нелегальном "секс-тренинге", а все остальные фигуранты дела проходят как его соучастники.

Статья об изнасиловании УК Таиланда (ст. 276) предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком от 4 до 20 лет и денежный штраф в размере от 8000 до 40 000 батов (270-1300 долларов). Организация проституции (ст. 282), а точнее, предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, карается тюремным сроком от одного года до 10 лет и штрафом в размере от 2000 до 20 000 батов (70-700 долларов).

Для основного обвиняемого это означает суммарный срок по двум обвинениям, составляющий от 5 до 30 лет тюрьмы, пишет bfm.ru. Для сообщников таиландский УК предполагает наказание в виде двух третей от наказания, к которому приговаривается основной обвиняемый.

Ранее сообщалось, что находящиеся в тайской тюрьме Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще пятеро россиян, заявили что готовы признать свою вину. Этих людей полиция Таиланда задержала по подозрению в организации секс-тренингов.