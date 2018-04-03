Российская секс-тренер Настя Рыбка согласилась признать свою вину в суде

3 апреля находящиеся в тайской тюрьме Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще пятеро россиян, заявили что готовы признать свою вину. Этих людей полиция Таиланда задержала по подозрению в организации секс-тренингов, пишет Lenta.ru.
Задержанные обвиняются в незаконном осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на территории этого азиатского королевства.
В настоящее время Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще пять обвиняемых находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке.
Настя Рыбка и еще девять человек были задержаны полицией Таиланда в феврале 2018 года за проведение секс-тренингов. 28 февраля Алекс Лесли написал письмо в американское консульство с просьбой предоставить ему и Рыбке политическое убежище. По его словам, у них "есть очень важная для США информация", и они "очень сильно рискуют своими жизнями".
За день до этого девушка обратилась к американским журналистам с предложением рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых якобы "знает очень много".
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