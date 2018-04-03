Российская секс-тренер Настя Рыбка согласилась признать свою вину в суде

Задержанные обвиняются в незаконном осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на территории этого азиатского королевства.

В настоящее время Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще пять обвиняемых находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке.

Настя Рыбка и еще девять человек были задержаны полицией Таиланда в феврале 2018 года за проведение секс-тренингов. 28 февраля Алекс Лесли написал письмо в американское консульство с просьбой предоставить ему и Рыбке политическое убежище. По его словам, у них "есть очень важная для США информация", и они "очень сильно рискуют своими жизнями".

За день до этого девушка обратилась к американским журналистам с предложением рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых якобы "знает очень много".