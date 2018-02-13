Навальный судится с Роскомнадзором из-за олигарха Дерипаски и Насти Рыбки

Напомним, что Роскомнадзор 10 февраля уведомил оппозиционера о том, что две страницы его портала были внесены в реестр запрещенных сайтов. Алексей Навальный не согласился с этим решением и хочет через суд исключить публикации расследования из этого списка.

Ранее Алексей Навальный обнародовал фильм-расследование "Секс-охотница разоблачает взяточника". Главная героиня фильма Настя Рыбка рассказала, что находилась на яхте бизнесмена Олега Дерипаски, где тот встречался с зампредом правительства РФ Олегом Приходько. Навальный обвинил чиновника в получении взятки от Дерипаски.

Сама Рыбка вначале обвиняла бизнесмена в изнасиловании, а позже написала, что это был тупой бабский троллинг.

Олег Дерипаска обратился в суд, заявив, что Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли, которого Рыбка называет своим учителем) публикуют персональную информации о бизнесмене без его разрешения. На основании этого иска в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края Роскомнадзор и внес страницы с расследованием Навального по "делу Рыбки" в запрещенные.

Сам Алексей Навальный уже в своем иске в суд утверждает, что, согласно закону об информации, основанием для включения в реестр могут выступать решения федеральных органов власти, если речь идет об информации о способах самоубийства, распространении наркотиков, детской порнографии и других случаях. Также основанием может быть вступившее в законную силу решение суда. Страницы на Navalny.com не содержали такой информации, а законного решения суда, которое бы уже вступило в силу, сейчас нет, указывает истец.

Оппозиционер также сослался на постановлению Пленума Верховного суда, который решил, что информацию можно распространять без согласия гражданина, если к ней есть общественный интерес, гражданин является публичной фигурой, а публикация информации будет общественно значимой. По его словам, тема раследования представляет интерес для общества.