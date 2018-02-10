Вице-премьер Приходько заявил, что хотел бы ответить Навальному по-мужски

Российский вице-премьер Сергей Приходько прокомментировал расследование о нем и миллиардере Олеге Дерипаске. "По большому счету, на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля", — заявил Приходько изданию РБК.
Чиновник заявил, что Алексей Навальный пытался устроить провокацию и напомнить о себе. По словам вице-премьера, в расследовании смешано "все возможное и невозможное". Кроме того, Приходько назвал Навального "политическим неудачником", а Дерипаску — своим другом. Подавать в суд на Навального Приходько не собирается, потому что это будет "слишком много чести" для Навального.
Накануне Алексей Навальный обнародовал фильм-расследование "Секс-охотница разоблачает взяточника". Главная героиня фильма Настя Рыбка рассказала, что находилась на яхте бизнесмена Олега Дерипаски, где тот встречался с зампредом правительства РФ Олегом Приходько, где ее, якобы изнасиловали.
Официальный представитель Дерипаски назвал расследование "заказной кампанией" , а также не исключил, что миллиардер подаст в суд на Навального.
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