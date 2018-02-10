Вице-премьер Приходько заявил, что хотел бы ответить Навальному по-мужски

Чиновник заявил, что Алексей Навальный пытался устроить провокацию и напомнить о себе. По словам вице-премьера, в расследовании смешано "все возможное и невозможное". Кроме того, Приходько назвал Навального "политическим неудачником", а Дерипаску — своим другом. Подавать в суд на Навального Приходько не собирается, потому что это будет "слишком много чести" для Навального.

Накануне Алексей Навальный обнародовал фильм-расследование "Секс-охотница разоблачает взяточника". Главная героиня фильма Настя Рыбка рассказала, что находилась на яхте бизнесмена Олега Дерипаски, где тот встречался с зампредом правительства РФ Олегом Приходько, где ее, якобы изнасиловали.

Официальный представитель Дерипаски назвал расследование "заказной кампанией" , а также не исключил, что миллиардер подаст в суд на Навального.