Настя Рыбка рассказала, зачем троллила заявлением об изнасиловании олигарха Дерипаску

Заявления о возможном привлечении миллиардера Олега Дерипаску к суду за групповое изнасилование оказались "троллингом тупых баб". Об этом рассказала сама "жертва" этого якобы изнасилования Настя Рыбка спустя сутки после того, как заявила, что у Олега есть только два варианта: либо женится на ней, либо быть обвиненным.
Теперь Рыбка говорит, что это все троллинг, и "это нормально". Но вместе с тем скандально известная "модель и коуч" обращается к Владимиру Путину, правительству страны и думским депутатам, чтобы те помогли изменить законодательство "по вопросу сексуальных преследований и прессинга мужчин за то что они пристают к женщинам".
Настя Рыбка,
модель и коуч:
— Не прошли тест на чувство юмора и интеллект. Ровно 5 процентов распознали троллинг тупых баб в моем заявлении про изнасилование, остальные решили, что все "серьезно".
Уважаемые члены правительства, дума, президент. Я обращаюсь к вам - помогите в изменении законодательства по вопросу сексуальных преследований и прессинга мужчин за то что они пристают к женщинам, ведь это может произойти с вами, с каждым из вас. И это уже будет не шутка. И Каждый из вас может стать мишенью такой вот "жертвы ситуации"! Нам, молодым девушкам, нравится что мужчина в любом возрасте проявляет сексуальную активность! И это хорошо! Радоваться нужно, что мужики на яхте отдыхают с девчонками, а не гнобить их за это!
Также Рыбка говорит, обращаясь к президенту, правительству и депутатам, что когда в нашей стране с демографией все плохо, "секс должен быть поощряем на уровне государства".
Напомним, что накануне Алексей Навальный обнародовал очередной свой фильм-расследование "Секс-охотница разоблачает взяточника". Как рассказала сама героиня фильма Навального, она якобы находилась на яхте бизнесмена Олега Дерипаски, где тот встречался с зампредом правительства РФ Олегом Приходько, где ее, якобы изнасиловали.
Сама Рыбка после этого выступила с обращением к некоему Олегу, в котором угадывается бизнесмен Дерипаска, который должен илбо на ней жениться, либо девушка обвнит его в групповом изнасиловании.
О том, что Рыбка начала сексуальную охоту и на него, заявил также сам Алексей Навальный.
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