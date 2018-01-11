Барнаульский штаб Навального больше не работает напротив краевой администрации

С офиса на ул. Молодежной, 40, в котором находился штаб Алексея Навального, пропала вывеска, сообщили altapress.ru читатели. Но штаб не закрыт — он просто переехал, рассказали барнаульские сторонники политика.
Представитель штаба оппозиционного политика Ольга Фотиева пояснила, что штаб Алексея Навального переехал и 9 января начал работать на новом месте: в цокольном этаже здания на ул. Крупской, 78 (напротив "Марии-Ра"). Штаб работает в обычном режиме, но на новом месте пока нет вывески. "Не у всех получается найти нас сразу", — сказала Фотиева.
Площадь нового офиса больше, чем старого, и это даст больше возможностей проводить с волонтерами занятия. Это было одной из причин переезда.
Кроме того, прежний арендодатель не был доволен своим беспокойным арендатором — например, в июне 2017-го офис подожгли. "Для него мы были, как кость в горе", — сказала Фотиева. Отметим, что офис находился примерно в 300 метрах от краевой администрации.
Напомним, Центризбирком отказался регистрировать Алексея Навального в качестве кандидата на выборах президента, оспорить это решение политику не удалось.
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