Навальный подал жалобу на решение Верховного суда РФ по поводу отказа в его участии на выборах

Оппозиционер Алексей Навальный подал жалобу на отказ Верховного суда РФ удовлетворить его иск с оспариванием решения ЦИК России. Об этом сообщил РИА Новости юрист Иван Жданов.
Комиссия не зарегистрировала инициативную группу для самовыдвижения кандидатом в президенты. 30 декабря ВС РФ отклонил жалобу Навального на отказ ЦИК России. Новую жалобу, уже на решение суда, предстоит рассмотреть апелляционной инстанции.
По словам юриста оппозиционера, заседание по жалобе Навального может состояться еще "до завершения праздников".
В качестве причины недопуска Навального до выборов ЦИК назвала непогашенную судимость оппозиционера по делу "Кировлеса". 8 февраля 2017 года в соответствии с приговором Ленинского районного суда Кирова оппозиционера осудили за соучастие в преступлении и организации растраты чужого имущества. Навальный получил пять лет лишения свободы условно.
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