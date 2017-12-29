Навальный рассказал, что является совладельцем одной из барнаульских ТЭЦ

Судя по этой публикации, политик является миноритарием в различных акционерных обществах. Вот как он сам пишет об этом:

— Акции 35 эмитентов (Газпром, Роснефть, Барнаульская генерация и т.д.). Все акции стоят около 1 057 617, 61 рублей, когда мы последний раз считали их стоимость.

АО "Барнаульская генерация" управляет барнаульскими ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Первая теплоцентраль была остановлена пять лет назад, а на второй прошла крупномасштабная реконструкция. Здесь были введены в строй энергоблоки №8 и №9. В 2013 году на станции запущен уникальный для России котлоагрегат №12, имеющий высокие экономические и экологические показатели.

Ключевой владелец компании "Барнаульская генерация" — "Сибирская генерирующая компания", ей принадлежит 70 675 503 881 акций, или 99,9993%. Так что у Алексея Навального может быть в собственности не более 0,0007%.