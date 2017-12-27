ЕС усомнился в демократичности президентских выборов в России из-за отказа Навальному

"Это решение вызывает серьезные сомнения в наличии политического плюрализма в России и демократических перспективах предстоящих в 2018 году выборов. Политически мотивированные судебные решения не должны использоваться для запрета участия в политической жизни",— приводит ТАСС слова представителя Европейской службы внешних действий Майи Косьянчич.

В Евросоюзе заявили, что "политически мотивированное обвинение (речь идет о судимости Навального - прим.ред.) не должны использовать в политической борьбе". "Мы ждем от российских властей подтверждения единых правил игры, в том числе на выборах, которые пройдут 18 марта", - говорится в заявлении службы.

Ранее ЦИК отказала оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации его инициативной группы из-за наличия у него непогашенной судимости по тяжкой статье. 12 человек проголосовали за отказ, один воздержался.

Комиссия подчеркнула, что у них нет ни малейших оснований сомневаться в законности и справедливости этого решения. Навальный возражал: "В Конституции написано, что дееспособные и не находящиеся в местах лишения свободы люди должны быть допущены до выборов".

После решения ЦИК Навальный опубликовал видео, которое записал заранее на этот случай. Он призвал своих сторонников не ходить на выборы и призывать к этому других, а свои штабы намерен превратить в "штабы забастовки избирателей".

Комментируя отказ Навальному в регистрации, Памфилова спросила политика о том, считает ли он, что в компетенции ЦИК снять его судимость, и добавила, что в интересах Центризбиркома было бы пустить его на выборы, чтобы он "набрал процент, соответствующий его популярности", писал РБК.