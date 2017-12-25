Пять дней: ЦИК приняла документы от Навального для выдвижения на выборы президента РФ

Около 21:00 по мск 24 декабря протокол о сдаче документов о выдвижении был подписан в Центризбиркоме, сообщила в Твиттере пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. Решение о регистрации или нерегистрации выдвижения должно быть принято в течение пяти дней, следует из принятого 15 декабря постановления ЦИК.

Навальный не представляет какую-либо политическую партию, он подал документы как самовыдвиженец.

24 декабря в Центризбиркоме приняли решение продлить рабочий день в воскресенье на неопределенный срок (он должен был закончиться в 15:00). Это решение в ЦИК объяснили не задержкой команды Навального, а большим количеством людей, которые решили подать документы в Центризбирком 24 декабря. Помимо Навального в этот день в ЦИК обратились бизнесмен Сергей Полонский, журналист Олег Лурье, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин и основатель московского стриптиз-клуба GoldenGirls Лаки Ли.