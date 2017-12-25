Наблюдателей ЕС и ОБСЕ не будет на выборах президента РФ в Крыму

Всего за ходом президентских выборов в России будут наблюдать 500 специалистов ОБСЕ. Однако официальные представители этой организации в Крым не поедут.

"Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств — участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе", — заявил пресс-секретарь организации Томас Ример.

Такую же позицию обозначили и в ЕС. По словам евродепутата Томаша Здэховски, окончательные списки наблюдателей на выборах в России еще не сформированы, но они "абсолютно точно" не будут направлены в Крым.

Несмотря на решение Брюсселя и БДИПЧ ОБСЕ, за волеизъявлением крымчан 18 марта будут наблюдать десятки международных экспертов, включая депутатов национальных парламентов стран — членов ЕС. По словам собеседника "Известий" в дипломатических кругах, в группу международных экспертов войдут, в частности, парламентарии из Австрии, Италии, Франции, Чехии и с Кипра.

"В составе экспертной группы будут депутаты, которые выступают за признание легитимности воссоединения Крыма с Россией, прошедшее в соответствии с уставом ООН. Их присутствия на полуострове будет вполне достаточно, а их голос будет услышан в мировом сообществе", — рассказал Леонид Слуцкий.

Ранее член ЦИК РФ Василий Лихачев заявлял, что, согласно российскому законодательству, у Москвы как у принимающей стороны есть право поставить перед миссиями вопрос о невключении тех или иных людей в списки наблюдателей. Речь идет о персонах, замеченных в русофобских кампаниях, вмешательстве во внутренние дела страны или выступающих за нарушение территориальной целостности России.