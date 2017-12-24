"Единая Россия" поддержала самовыдвиженца Путина

Дмитрий Медведев,

председатель "Единой России":

- Как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Путину правильно опираться на самые широкие слои граждан, а это не предполагает партийного представительства.

Как пишет издание, заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты пройдет 26 декабря на ВДНХ. В инициативную группу войдут, в частности, председатель профкома ГАЗа Артем Баранов, который задал Владимиру Путину вопрос об участии в выборах, старший летчик авиационного звена российской группировки в Сирии Алексей Ведящев, а также партийцы и общественники.

Напомним, Владимир Путин на партийном съезде призвал "Единую Россию" бороться с бедностью и решать вопросы демографмческого развития.