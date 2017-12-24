"Единая Россия" поддержала самовыдвиженца Путина

Партия "Единая Россия" приветствует самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента в 2018 году. Такое заявление на съезде партии сделал ее председатель, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, члены партии сделают "все возможное" для победы господина Путина, передает "Коммерсантъ".
Дмитрий Медведев,
председатель "Единой России":
- Как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Путину правильно опираться на самые широкие слои граждан, а это не предполагает партийного представительства.
Как пишет издание, заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты пройдет 26 декабря на ВДНХ. В инициативную группу войдут, в частности, председатель профкома ГАЗа Артем Баранов, который задал Владимиру Путину вопрос об участии в выборах, старший летчик авиационного звена российской группировки в Сирии Алексей Ведящев, а также партийцы и общественники.
Напомним, Владимир Путин на партийном съезде призвал "Единую Россию" бороться с бедностью и решать вопросы демографмческого развития.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.