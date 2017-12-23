Владимир Путин на партийном съезде призвал "Единую Россию" бороться с бедностью

По мнению Путина, названные меры позволят "сделать наметившийся рост экономики".

Путин поблагодарил единороссов за работу в прошедшие 17 лет, но призвал честно назвать нерешенные проблемы.

Владимир Путин,

президент РФ:

Все что нам удалось сделать — только фундамент дальнейшего развития. Хочу особо отметить: необратимость достижений и перемен — это наша готовность ответить на глобальные вызовы.

В своей, по сути, программной речи президент, объявивший о желании баллотироваться на новый срок, высказал намерение добиться роста численности населения страны — "на это направлены новые меры поддержки материнства и детства", в частности, ежемесячные выплаты на первого ребенка.

"Необходимо добиться роста реальных доходов граждан, увеличить пенсии и социальную поддержку", — сказал Владимир Путин.

Он призвал снизить бедность, масштаб которой "представляют угрозу для стабильности нашего общества и унижает людей". За чертой бедности, по словам Путина, находится 20 млн человек, хотя еще недавно этот показатель составлял 15 млн.

Сейчас, когда Россия вышла из рецессии, опираясь на рост экономики, "нужно таргетировать бедность, как мы таргетировали инфляцию", уверен президент. Он также поставил цель приблизить ВВП на душу населения к развитым странам.

Справка

Таргетирование инфляции — это меры, которые принимает государство, чтобы предотвратить сильную инфляцию и удержать контроль над уровнем цен в стране.