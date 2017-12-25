"Справедливая Россия" отказалась выдвигать своего кандидата на выборы и решила поддержать Путина

Члены партии войдут в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина. Ожидается, что это будут партийный лидер Сергей Миронов и известные члены партии — Ольга Епифанова, Михаил Емельянов, Елена Драпеко. 25 декабря партия проведет предвыборный съезд, который утвердит решение.

Мало кто сомневается и в победе Путина на грядущих в марте 2018 года выборах, заявил Сергей Миронов. "Если мы заранее знаем результат, зачем же нам сподвигать нашего кандидата на то, что он будет в компании аутсайдеров с известными мизерными процентами", — сказал лидер эсеров.

Справороссы также планируют принять участие в работе предвыборного штаба кандидата, пишет ТАСС.

Справка

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.