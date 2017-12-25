"Справедливая Россия" отказалась выдвигать своего кандидата на выборы и решила поддержать Путина

Партия "Справедливая Россия" решила не выдвигать своего кандидата на выборы президента. Вместо этого справедливоросы поддержат кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина, поскольку президент "слышит их, а они это видят", сообщает Газета.Ru.
Члены партии войдут в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина. Ожидается, что это будут партийный лидер Сергей Миронов и известные члены партии — Ольга Епифанова, Михаил Емельянов, Елена Драпеко. 25 декабря партия проведет предвыборный съезд, который утвердит решение.
Мало кто сомневается и в победе Путина на грядущих в марте 2018 года выборах, заявил Сергей Миронов. "Если мы заранее знаем результат, зачем же нам сподвигать нашего кандидата на то, что он будет в компании аутсайдеров с известными мизерными процентами", — сказал лидер эсеров.
Справороссы также планируют принять участие в работе предвыборного штаба кандидата, пишет ТАСС.
Справка
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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