Перрон останется: ЦИК не пустила Навального на выборы

Комиссия подчеркнула, что у них нет ни малейших оснований сомневаться в законности и справедливости этого решения. Навальный возражал: "В Конституции написано, что дееспособные и не находящиеся в местах лишения свободы люди должны быть допущены до выборов".

После решения ЦИК Навальный опубликовал видео, которое записал заранее на этот случай. Он призвал своих сторонников не ходить на выборы и призывать к этому других, а свои штабы намерен превратить в "штабы забастовки избирателей". Смысл появляться на участках во время дня голосования оппозиционер видит только в том, чтобы подсчитать явку избирателей.

"Мы, конечно, безусловно, обжалуем это решение везде. И в Конституционном суде, и везде, где только можно на свете", — сказал оппозиционер.

Комментируя отказ Навальному в регистрации, Памфилова спросила политика о том, считает ли он, что в компетенции ЦИК снять его судимость, и добавила, что в интересах Центризбиркома было бы пустить его на выборы, чтобы он "набрал процент, соответствующий его популярности", пишет РБК.

Ранее Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения журналиста Олега Лурье — также из-за судимости. Комиссия также не зарегистрировала группу избирателей в поддержку предпринимателя Сергея Полонского, сообщает "Лента.ру". "Анализ документов показал, что количество участников группы, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата, было менее 500 человек, а этого недостаточно", — сказал член ЦИК Евгений Шевченко.

Член комиссии Борис Эбзеев указал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не вправе отменять решение российских судебных властей.

Справка

В феврале Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам условно за хищение имущества госпредприятия "Кировлес". Первый приговор по этому делу был вынесен в июле 2013 года. В ноябре 2016-го Верховный суд России, опираясь на постановление ЕСПЧ, обнаружившего нарушение прав подсудимых на справедливое разбирательство, отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в кировский суд. Поскольку второй суд учел, что три года с момента вынесения первого приговора уже прошло, то срок наказания Навальному истечет в августе 2018-го.

У оппозиционера есть еще один условный срок — 3,5 года по делу "Ив Роше" о мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Этот приговор был вынесен в 2014-м.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. По решению Совфеда выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.