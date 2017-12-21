Путин, Навальный, скандальный бизнесмен уведомили ЦИК о намерении участвовать в президентских выборах

Президент РФ Владимир Путин уведомил Центризбирком о своем намерении участвовать в выборах главы государства в марте следующего года, сообщает РБК.
Всего в ЦИК поступило 29 уведомлений: 14 от партий и 15 от самовыдвиженцев. По словам Шевченко, среди самовыдвиженцев числятся оппозиционер Алексей Навальный, бизнесмен Сергей Полонский (оба они не могут баллотироваться из-за непогашенных судимостей), журналист Олег Лурье, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Владимир Путин на пресс-конференции 14 декабря заявил, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Инициативная группа, которая официально выдвинет Путина кандидатом в президенты, соберется 26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ, пишет znak.com. В настоящее время там проходит организованная епископом Тихоном выставка "Россия — моя история".
Кампания по выборам президента официально стартовала 18 декабря. День выборов — 18 марта 2018 года.
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