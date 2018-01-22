Почти 20 российских проституток депортируют с Филиппин

Они работали в стране без виз и допустили другие иммиграционные нарушения.

Представитель бюро по вопросам иммиграции Джейме Моренте заявил, что девушек депортируют в Россию в ближайшее время.

По предварительным данным, все россиянки постоянно работали в клубе, куда им помогли устроиться два гражданина Кореи. Сами сутенеры работали под видом менеджера и кассира, они также были задержаны, пишет "Росбалт".

Ранее сообщалось, что на сайте Высшей школы экономики (ВШЭ) опубликовано социологическое исследование, посвященное ценообразованию на столичном рынке секс-услуг.