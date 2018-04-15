Тело барнаульца, умершего в Таиланде от лихорадки денге, отдадут семье

Сестра Герасима договорилась с клиникой на скидку. Умершего разрешили забрать при условии годовой рассрочки. Долг перед клиникой составляет около 1,2 млн рублей. Ежемесячный платеж — 100 тысяч.

Церемония прощания с Герасимом Григорьевым состоится в воскресенье, 15 апреля, на Пхукете. Тело кремируют.

Напомним, у молодого человека была так называемая лихорадка денге, известная еще как лихорадка жирафов или костоломная лихорадка. Григорий находился в коме. На момент заболевания у него не было страховки, лечение обходилось в 150 тыс. рублей в сутки.

По словам сестры Герасима, Полины Высочиной, причиной его смерти стало осложнение, которое вирус дал на почки. В какой-то момент организм просто не справился с болезнью.

Неравнодушные барнаульцы организовали сбор средств, чтобы помочь семье Герасима заплатить по счетам. Всю информацию можно узнать здесь.

Справка

Лихорадка денге передается от человека человеку с укусом комара. Заболевший может чувствовать и легкую лихорадку, и, при тяжелом протекании болезни, у него поднимается высокая температура до 40 градусов. К концу третьих суток температура резко снижается, а через 1-3 дня вновь повышается, далее опять снижается через 2-3 дня. Также среди симптомов озноб, учащение пульса, сильная головная и суставная боли, сыпь.