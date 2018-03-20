Здоровье

Житель Алтая находится в коме в Таиланде из-за лихорадки жирафов. Срочно нужна помощь

Сегодня, 16:33.
Здоровье

Барнаулец Герасим Григорьев лежит в таиландской больнице в коме. У молодого человека т.н. лихорадка денге, известная еще как лихорадка жирафов или костоломная лихорадка. Ему срочно нужна помощь.

Герасим Григорьев с лихорадкой денге попал в больницу в Таиланде.
Герасим Григорьев с лихорадкой денге попал в больницу в Таиланде. Фото : vk.com/barneos22.

Как рассказали знакомые Григорьева, страховки у мужчины нет, а лечение обходится дорого (150 000 рублей в сутки). Близкие заболевшего также спрашивают, есть ли у кого знакомые в консульстве в Таиланде или кто-то подскажет, как быть в этой ситуации, к кому обратиться (по официальным телефонам не отвечают, либо отвечают на тайском).

Контактный телефон мамы Герасима (Татьяны Николаевны Григорьевой) 8-983-171-63-42.

Справка

Лихорадка денге передается от человека человеку с укусом комара. Заболевший может чувствовать и легкую лихорадку, и, при тяжелом протекании болезни, у него поднимается высокая температура до 40 градусов. К концу третьих суток температура резко снижается, а через 1-3 дня вновь повышается, далее опять снижается через 2-3 дня. Также среди симптомов озноб, учащение пульса, сильная головная и суставная боли, сыпь.

Эти симптомы могут проявляться через три или 14 дней после укуса. Так что пострадавшие туристы могут не понять на курорте, что заразились, а почувствуют заболевание лишь дома.

Неблагополучными странами по лихорадке денге считаются Таиланд, Индонезия, Китай, Япония, Вьетнам, Сингапур, Индия, Мексика, Бразилия.

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