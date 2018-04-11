Умершего в Таиланде барнаульца не смогут похоронить, пока не оплатят долг клинике

Долг медицинскому учреждению, в котором лечили барнаульца, заразившегося лихорадкой денге, составляет 2,4 млн рублей, сообщают близкие Герасима Григорьева. Мужчина скончался в Таиланде в ночь с 10 на 11 апреля.
Altapress.ru писал, что у Герасима несколько раз останавливалось сердце. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
Тело Герасима Григорьева не отдадут, пока полностью не погасят долг перед клиникой. Он составляет 2,4 млн рублей. Близкие умершего просят помочь собрать деньги.
Напомним, у молодого человека была так называемая лихорадка денге, известная еще как лихорадка жирафов или костоломная лихорадка. Григорий находился в коме. На момент заболевания у него не было страховки, лечение обходилось в 150 тыс. рублей в сутки.
Сейчас мать Герасима находится в Таиланде. Ранее, чтобы оплатить лечение, она выставила на продажу квартиру.
Информация о том, как можно помочь семье Григорьева, указана здесь.
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