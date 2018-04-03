Мать впавшего в кому в Таиланде барнаульца продает квартиру, чтобы спасти его

Как ранее сообщал altapress.ru, у молодого человека так называемая лихорадка денге, известная еще как лихорадка жирафов или костоломная лихорадка. На момент заболевания у него было страховки, лечение обходится в 150 тыс. рублей в сутки.

По словам родственников, изменений в его состоянии нет, оно стабильно тяжелое. Сейчас барнаулец находится в медикаментозной коме, врачи запрещают перевозить его на родину, так как он может этого не перенести.

"По анализам одни показатели улучшились, другие без изменений, сама лихорадка проходит. Сейчас важно, чтобы восстановились почки, сколько это займет времени, не известно, но врачи говорят, что шанс есть", — рассказала "КП" сестра барнаульца Полина Высочина.

Счет за лечение достиг суммы в 2 млн. рублей. По словам родственников, с помощью неравнодушных людей удалось собрать около 1,4 млн рублей.