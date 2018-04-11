Барнаулец, заразившийся лихорадкой денге, скончался в Таиланде

Тайские врачи не смогли спасти барнаульца Герасима Григорьева. Он скончался в больнице ночью с 10 на 11 апреля, сообщают "Наши новости".
Друзья семьи рассказали, что у Герасима несколько раз останавливалось сердце. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
Напомним, у молодого человека была так называемая лихорадка денге, известная еще как лихорадка жирафов или костоломная лихорадка. Григорий находился в коме. На момент заболевания у него не было страховки, лечение обходилось в 150 тыс. рублей в сутки.
Сейчас мать Герасима находится в Таиланде. Ей пока не выдали тело сына и неизвестно, когда это произойдет. Женщине нужно выплатить около 4 млн рублей долга медицинскому учреждению. Чтобы оплатить лечение, она выставила на продажу квартиру.
Справка
Лихорадка денге передается от человека человеку с укусом комара. Заболевший может чувствовать и легкую лихорадку, и, при тяжелом протекании болезни, у него поднимается высокая температура до 40 градусов. К концу третьих суток температура резко снижается, а через 1-3 дня вновь повышается, далее опять снижается через 2-3 дня. Также среди симптомов озноб, учащение пульса, сильная головная и суставная боли, сыпь.
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