Барнаулец, заразившийся лихорадкой денге, скончался в Таиланде

Друзья семьи рассказали, что у Герасима несколько раз останавливалось сердце. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Напомним, у молодого человека была так называемая лихорадка денге, известная еще как лихорадка жирафов или костоломная лихорадка. Григорий находился в коме. На момент заболевания у него не было страховки, лечение обходилось в 150 тыс. рублей в сутки.

Сейчас мать Герасима находится в Таиланде. Ей пока не выдали тело сына и неизвестно, когда это произойдет. Женщине нужно выплатить около 4 млн рублей долга медицинскому учреждению. Чтобы оплатить лечение, она выставила на продажу квартиру.

Справка

Лихорадка денге передается от человека человеку с укусом комара. Заболевший может чувствовать и легкую лихорадку, и, при тяжелом протекании болезни, у него поднимается высокая температура до 40 градусов. К концу третьих суток температура резко снижается, а через 1-3 дня вновь повышается, далее опять снижается через 2-3 дня. Также среди симптомов озноб, учащение пульса, сильная головная и суставная боли, сыпь.