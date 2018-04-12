Умершего в Таиланде барнаульца придется кремировать. Подробности

"Тело придется кремировать, потому что перевозка очень дорогая и длительная — 6 тыс. долларов. Семья уже согласилась на это", — сообщила Ирина.

По словам сестры Герасима, Полины Высочиной, причиной его смерти стало осложнение, которое вирус дал на почки. В какой-то момент организм просто не справился с болезнью.

Родные Герасима не уверены, что мужчине оказывали должное лечение. Иностранные врачи, по их словам, "вели себя как на базаре", на любые просьбы отвечали, что нужно платить. Барнаульцы считают, что его могли лечить "по средствам", чтобы не увеличивать долг.

Что говорят в посольстве?

Утром 12 апреля семья Герасима направилась в консульский отдел российского посольства на Пхукете. О результатах визита будет известно позднее.

В посольстве РФ в Таиланде на запрос altapress.ru ответили, что в случае отсутствия медстраховки ответственность и расходы по лечению и доставке тела несут "заинтересованные в этом лица".

С момента поступления Герасима Григорьева в больницу посольство находилось "в тесном контакте с лечащим врачом и матерью россиянина", оказывалось переводческое сопровождение (на английском языке).

Посольство обещало помочь семье с оформление документов на доставку тела в Россию после оплаты долга перед клиниками.

Сколько семья Герасима должна клинике и где берет деньги?

Чтобы оплатить больничный счет, семья пыталась продать квартиру, но сделать это быстро не получилось. Поэтому родственники взяли кредит в банке под залог жилья — 720 тыс. рублей. По последним данным, долг перед клиникой составляет 2,4 млн рублей (в какой-то момент сумма доходила до 4 млн рублей). Точная сумма присланных пожертвований на оплату долга будет известна позднее.

В больнице, где лежал барнаулец, семье сказали, что тело не выдадут, пока не будет полностью оплачен счет. Паспорт умершего барнаульца забрали под залог. Его тело хранится в морге. Один день хранения стоит около 160 долларов (больше 10 тыс. рублей по курсу на 12 апреля). Кремирование стоит около 40 тыс. рублей.

Напомним, с 16 марта барнаулец находился в коме. На момент заболевания у него была просрочена медстраховка, лечение обходилось в 150 тыс. рублей в сутки — отсюда такой огромный долг.

Кто помогает семье Герасима?

Семья барнаульца просила МИД помочь в организации взаимодействия российских и тайских врачей, чтобы понять, насколько адекватное лечение оказывали Герасиму. Они хотели организовать доставку лекарств из России, так как в Таиланде простой парацетамол обходится в сумму от 1 000 рублей. Родные также просили помочь с отсрочкой оплаты счетов за лечение, пока решается вопрос с продажей квартиры. Но пока ответа на их просьбы нет.

Ирина Золоторева,

друг семьи Григорьевых:

— Хотим сказать, что вся помощь, которую нам оказали, поступала от простых людей. Алтайские власти ничем не помогли. Многие разговаривали с Полиной и со мной в духе: "Что вы нас грузите, это не наше дело, обращайтесь в МИД". Минздрав не стал даже пытаться общаться с тайскими врачами, чтобы как-то контролировать его лечение. Благотворительные фонды от нас тоже отказываются. Вся надежда только на неравнодушных людей, потому что быстро продать квартиру, находящуюся в залоге, не получится.

Неравнодушные барнаульцы организовали сбор средств, чтобы помочь семье Герасима заплатить по счетам. Всю информацию можно узнать здесь.

Герасим Григорьев жил и работал в Таиланде с 2012 года. Барнаулец скончался в больнице ночью с 10 на 11 апреля.

Что такое лихорадка денге?

Лихорадка денге (также костоломная, лихорадка жирафов) — острое трансмиссивное вирусное заболевание. Передается с укусом комара. Протекает с лихорадкой, интоксикацией, головными и суставными болями, сыпью и увеличением лимфатических узлов. При тяжелом протекании болезни поднимается температура до 40 градусов.

Симптомы могут проявляться через 3-14 дней после укуса. Пострадавшие могут почувствовать, что заразились, лишь дома.

Неблагополучными странами по лихорадке денге считаются Таиланд, Индонезия, Китай, Япония, Вьетнам, Сингапур, Индия, Мексика, Бразилия.