Бийчанин хотел вернуть потерянные документы, но лишился еще и денег

52-летний охранник из Бийска потерял паспорт и пенсионное и дал объявление с просьбой вернуть их за вознаграждение. На призыв откликнулись мошенники, которые «развели» мужчину на 3 тыс. рублей, следует из сообщения ГУ МВД по Алтайскому краю.

В тот же день, как бийчанин опубликовал объявление в соцсетях и местных СМИ, ему позвонил неизвестный и представился работником ломбарда. Собеседник сообщил, что документы находятся у него и назначил встречу назначил в отделении банка. Выбор такого места встречи он мотивировал тем, чтобы момент перечисления денег и передачи документов оказался под камерами видеонаблюдения. Также незнакомец попросил отключить телефон и через 40 минут включить его.

Бийчанин пришел в отделение банка, снял с карты 3 тыс. рублей и, как его и просил незнакомец, только тогда включил телефон. После этого ему сразу позвонил мужчина и попросил перечислить эту сумму на оставленный номер телефона. Житель наукограда выполнил все просьбы и перечислил деньги через банкомат. Однако в отделении банка так никто и не появился.

Сейчас мошенников ищет полиция.