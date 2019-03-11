Бийчанин лишился 400 тысяч рублей после звонка «из банка»

Мужчине позвонила девушка и представилась сотрудником службы безопасности банка. Она сообщила, что клиенту нужно заблокировать карту, так как неизвестные якобы пытались списать с нее деньги. Чтобы «защитить» электронные деньги, собеседница запросила у мужчины номер карты, контрольные цифры и код из смс.
Сразу после этого с карты бийчанина списали деньги. Сейчас сотрудники полиции пытаются найти мошенников. В ГУ МВД призывают быть внимательными и осторожными в телефонных разговорах с незнакомыми. Не стоит сообщать личные данные, пароли и коды из смс. В противном случае вы можете лишиться своих сбережений.