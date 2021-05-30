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Происшествия

Бийчанин может поплатиться свободой за избиение инспектора СИЗО

В Майминском районе завершилось расследование уголовного дела в отношение 29-летнего жителя Бийска. Его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения, сообщает пресс-служба следственного комитета Республики Алтай.

Кровавые следы. Насилие.
Кровавые следы. Насилие.
СС0

Сотрудники СК установили, что вечером 17 февраля, находясь в процедурном кабинете медчасти СИЗО № 1, обвиняемый избил младшего инспектора дежурной службы. Тот пытался пресечь некое неправомерное поведение бийчанина.

Обвиняемый нанес инспектору не менее двух ударов в живот. За что и поплатился. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, то есть применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).

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