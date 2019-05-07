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Происшествия

Бийчанин обокрал пассажира в поезде и спрятал добычу в трусы

Житель Бийска украл барсетку у пассажира поезда «Москва — Барнаул». Злоумышленника поймали транспортные полицейские, но тот начал все отрицать, пока украденное не обнаружилось спрятанным в нижнем белье.

Поезд. Вокзал.
Поезд. Вокзал.
СС0

Кражу удалось раскрыть по горячим следам, сообщили в пресс-службе алтайского ЛУ МВД. Потерпевший обратился в полицию на станции Славгород, когда заметил, что пропала его барсетка с документами и 60 тысячами рублей.

Под подозрение попал 34-летний житель Бийска, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Оперативники задержали его в Барнауле. Мужчина и категорически отрицал свою причастность к краже, но в ходе личного досмотра полицейские обнаружили деньги в нательном белье.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Транспортная полиция напоминает, что в людных местах не стоит доставать без необходимости крупные деньги и демонстрировать их окружающим, среди которых могут находиться злоумышленники. Не оставляйте без присмотра ручную кладь, электронные гаджеты и даже крупногабаритный багаж.

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