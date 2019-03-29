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Происшествия

Бийчанин отдал мошенникам более миллиона рублей за «жалобу» на банк

Житель Бийска перевел мошенникам более миллиона рублей в надежде вернуть страховые взносы по кредитам. Злоумышленников ищет полиция.

Кредит.
Кредит.
СС0.

В 2011 году мужчина оформил кредит в одном из банков. Спустя восемь лет ему позвонил якобы сотрудник организации, которая занимается возвратом страховых взносов по ранее взятым кредитам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенник рассказал, что банк нарушил правила кредитования и теперь нужно составить жалобу для получения компенсации в 371 тысячу рублей. Но перед этим необходимо заплатить 115 тысяч рублей за судебные издержки.

На этом мошенники не остановились. Позже они сообщили мужчине, что сумма компенсации может вырасти до 4 млн рублей, однако снова нужно заплатить за документы.

В итоге бийчанин за 10 дней перевел подозрительной организации 1 140 379 рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Виновным грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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