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8 октября
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Происшествия

Бийчанин пытался откупиться за пьяную езду, но сотрудник ГИБДД был непреклонен

Нетрезвый бийчанин пытался дать взятку сотруднику ГИБДД, в надежде избежать ответственности. Теперь ему придется нести уголовную ответственность, сообщили в МВД.

Сотрудник ГИБДД.
Сотрудник ГИБДД.
Михаил Хаустов

Инцидент произошел в Бийске. Автомобиль ВАЗ-2121 попал в ДТП, а его владелец находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения.

Чтобы избежать наказания, бийчанин попытался откупиться и предложил полицейскому 10 тысяч рублей. Тот предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки, однако нарушитель настаивал.

По данному факту проводится проверка. Купюры изъяты в качестве вещественного доказательства.

Ответственность за дачу взятки должностному лицу предусмотрена статьей 291 УК РФ. Максимальная санкция: лишение свободы на срок до двух лет.

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