Бийчанин пытался откупиться за пьяную езду, но сотрудник ГИБДД был непреклонен

Инцидент произошел в Бийске. Автомобиль ВАЗ-2121 попал в ДТП, а его владелец находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения.
Чтобы избежать наказания, бийчанин попытался откупиться и предложил полицейскому 10 тысяч рублей. Тот предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки, однако нарушитель настаивал.
По данному факту проводится проверка. Купюры изъяты в качестве вещественного доказательства.
Ответственность за дачу взятки должностному лицу предусмотрена статьей 291 УК РФ. Максимальная санкция: лишение свободы на срок до двух лет.